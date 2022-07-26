بطريقة كوميدية.. محمد عبده يقلد صوت معجبة في حفله بباريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان السعودي القدير، محمد عبده، حفلاً غنائياً بالعاصمة الفرنسية باريس، على خشبة مسرح قصر غارنيه في دار الأوبرا، نظرًا للإقبال الكبير على حفله الأول الذي أحياه مساء الجمعة 22 يوليو.

وشهد حفل محمد عبده لقطة طريفة تداولها الجمهور على نطاق واسع، إذ قام الفنان السعودي بتقليد هتاف واحدة من الحضور التي نادت باسمه، ليكرر نداءها على طريقته، محاولاً تقليد صوتها ما فجر ضحك الجمهور.

وأشعل الموقف حفل الفنان محمد عبده في باريس، وأثار موجة من الضحك بين جمهور النجم الشهير بسبب طرافته في تقليد المتابعة.

يشار إلى أن حفل الفنان محمد عبده في باريس تضمن العديد من اللقطات، كان أبرزها مشاركة أربعة من أبنائه، هم: بدر وخالد والعنود وعالية، مقدمين التحية لجمهور والدهم، وغادروا الحفل بعدها.

جدير بالذكر أنه كان طرح فنان العرب محمد عبده، مؤخرًا، أغنية بعنوان “كتير اشتقت” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية “الأماكن”، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وكان قد أثير جدل بعد تداول شائعات حول اعتزال محمد عبده على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده في تصريحات تلفزيونية هذه الشائعة، وقال: “اعتزال الفن مسؤولية ليس على قدرها”.