قبول استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن: “التمثيلية – السينمائية – الموسيقية” في مصر، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، على قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، بعد إصراره على هذا القرار.

ومن أبرز الذين حضروا جلسة مناقشة استقالة هاني شاكر، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعبدالحكيم التونسي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، وأحمد أبوالمجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وعلاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، وعاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحلمي عبدالباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن: “التمثيلية – السينمائية – الموسيقية” 3 قرارات في اجتماعه، من خلال بيان رسمي، هي كالتالي: قبول استقالة الفنان هانى شاكر – نقيب المهن الموسيقية – من منصبه، وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

كما تم إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام – بنقابة المهن الموسيقية – طبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 بتعديلاته.

وأكد الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية: “التمثيلية – السينمائية – الموسيقية”، على سماحه بإجراءات وجدول فتح باب الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية، حتى تتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية، للإشراف على العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر كان أعلن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية خلال مداخلة على الهواء، وقال: “بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية، وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الذي يتشرف به كل فنان، أقدم استقالتي على الهواء، وهذا قرار نهائي”.

وجاءت استقالة هاني شاكر إثر اشتباك بين أحد أعضاء النقابة والفنان سعيد الأرتيست، خلال المؤتمر الصحافي لاعتذار حسن شاكوش له، فجاء اعتراض الأرتيست على حصول مغني المهرجانات الشهير على كارنيه التصريح السنوي من نقابة المهن الموسيقية، قبل عقد مؤتمر صحافي يعتذر به لجميع العازفين، إثر خلافه مع أحدهم منذ أشهر، ضمن فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك بصفته ممثلاً عن شُعبة عازفي الإيقاع.