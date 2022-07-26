بداعي السرقة والاقتباس.. حذف أغنية محمد منير “للي” من يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة من طرح أغنية “للي” للفنان محمد منير، والتي تصدر بها اسمه ترند “يوتيوب” وكل محركات البحث خلال الأيام الماضية، فوجئ الجمهور بحذف الأغنية من على “يوتيوب” بداعي السرقة والاقتباس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ منير.

وجاء حذف الأغنية بعد اتهام الملحن والمطرب محمود المنسي للفنان أكرم حسني بسرقة أغنية “ولد الهلالية” واقتباس بعض كلماتها، إضافة إلى أنه استخدم لحناً من الفلكلور الصعيدي وكتب على تتر أغنية “للي” أنها من ألحانه، علماً أن أكرم حسني ليس مطرباً ولا ملحناً ولا علاقة له أبداً بالموسيقى.

وردّ أكرم حسني على ذلك الاتهام، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، قائلاً إن اللحن عبارة عن تيمة فلكلورية صعيدية الجميع متأثر بها، وليس هناك أي سرقة، موضحاً: “اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس، وشبه كمان “مدد يا رب” لحمادة هلال، تتر مسلسل “المداح”، وشبه “خلاني بعدت” بتاعة محمد الشرنوبي، وهي كما قلت تيمة فلكلورية من الصعيد”.