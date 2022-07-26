عمر صباغ يكشف سرًّا عن أصالة.. ويعلق على تعاونهما في “فقدت نفس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الموزع الموسيقي المبدع عمر صباغ عن سعادته بأوّل تعاون فني يجمعه مع النجمة السورية أصالة نصري، والذي تمثّل بأغنية “فقدت نفسي” التي صدرت ضمن ألبومها الجديد، وهي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي.

وقال المؤلف الموسيقي اللبناني عمر صباغ، إن أغنية “فقدت نفسي”، التي قدمتها أصالة تحمل معها الكثير من الذكريات والمشاعر المميّزة.

وامتدح عمر صباغ، أصالة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إذ قال: “اسمك مش غريب عنك.. بتتنفسي موسيقى وكلك أصالة ما بتتكر.. هيك إنت أصيلة بكل تفاصيلك لفنك وصوتك وجمهورك فرحتي كبيرة بتعاونا مع بعض بأغنية فقدت نفسي، هي قطعة من روحنا كلنا متل ما قلتي”.

وكشف عمر صباغ عن تعاون ثانٍ يجمعه مع أصالة في ألبومها الجديد، دون أن يتحدّث عن مزيدٍ من التفاصيل إذ قال: “اسمحيلي أوعد الجمهور بمفاجأتنا الثانية قريبًا جدًا جدًا كل الحب والتقدير”.

الأغنية التي تم طرحها رسمياً قبل أمس الإثنين حققت حتى الآن مليوناً وسبعمائة ألف مشاهدة، عبر قناة أصالة الرسمي بموقع “يوتيوب”، كما أنها تحتل المركز 42 على صعيد المحتوى الموسيقي الرائج.

وتعد الأغنية التعاون الأوّل بين عمر صباغ وأصالة، وجاءت الأصداء عن هذه الأغنية أكثر من رائعة، إذ تناقل الجمهور مقاطع من الأغنية بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.