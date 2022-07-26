شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة جونى ديب السابقة تدافع عنه فى معركته مع آمبر هيرد.. اعرف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية كيت موس عن سبب شعورها بالاندفاع للدفاع عن حبيبها السابق الممثل العالمى جوني ديب في دعوى التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

موس التي بالكاد تجري مقابلات أو تتحدث علنًا، كسرت صمتها للإدلاء بشهادتها، عندما أنكرت شائعة سمعها فريق هيرد بأن ديب دفع موس إلى أسفل الدرج خلال علاقتهما في التسعينيات.



كيت موس وجوني ديب

وتحدثت موس عن مشاركتها في الدعوى القضائية في مقابلة إذاعية طويلة الأمد مع بي بي سي في برنامج Desert Island Discs، حيث يُطلب من الشخصيات العامة اختيار تسجيلاتهم السبعة المفضلة، وكتاب واحد، وعنصر واحد فاخر، وكذلك مناقشة حياتهم.

وعندما سُئلت عن سبب قرارها بالتحدث لدعم ديب، أجابت قائلة :"أنا أؤمن بالحقيقة، وأؤمن بالإنصاف والعدالة، وأعرف حقيقة جوني ديب، أعلم أنه لم يركلني على الدرج أبدًا، وبالتالي كان علي أن أقول هذه الحقيقة"