شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف: مسلسل "منعطف خطر" تجربة صعبة وأجسد شخصية أنفلونسر تتعرض للقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "منعطف خطر"، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، حيث أوضحت أنها تجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية سلمى، وهى أنفلونسر مشهورة في أوائل العشرينات من عمرها تتعرض للقتل لتبدأ عملية التحقيق في الجريمة، والتي معها نكتشف تفاصيل وأسرار غامضة عن الشخصية وماضيها.

وعبرت سلمى عن مدى صعوبة المسلسل حيث صرحت أن"المسلسل من أول حلقة حتى آخر حلقة والأعصاب دائمًا مشدودة ومفيش مشهد سهل وده لأن المخرج السدير مسعود مهتم بأن كل مشهد يخرج بأفضل شكل فتكلمنا كتير وتعمقنا كتير في الشخصية"، وأضافت سلمى "مسلسل منعطف خطر بيركز على قضايا كتير ومشكلات بتعاني منها المرأة، للأسف بدأت تبقى موجودة بشكل كبير في حياتنا، عشان كده متأكدة من إنه هيمثل مفاجأة كبيرة للجمهور".

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل مع النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، محمد علاء، تامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر سلمى في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل راجعين يا هوى والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.