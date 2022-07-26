شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يحيى ذكرى والده: كنت إنسان ونجم أسطورى وكسرت قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان أحمد الفيشاوى، ذكري والده الراحل النجم فاروق الفيشاوى، حيث مرت 3 سنوات علي وفاته، ونشر أحمد صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لى.. لقد كانت ثلاثة سنوات يا أبي.. أفتقدك يا ​​رجل لقد كسرت قلبي، آمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً لرؤيتك مرة أخرى.. أنت إنسان أسطورى ونجم أسطورى متواضع جدًا.. وداعًا يا صديقي العزيز الذي أحب أن اقضي معه وقت كثيرًا.. أشكرك على كل شيء.. الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائماً تقول يا حضرة المحترم".

وتزامن، أمس الاثنين، مع ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2019 قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة حقق فيها نجومية كبيرة بأدوار حفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليه من خلال السطور التالية.



احمد الفيشاوي

قدم فاروق الفيشاوى العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام التى لاقت نجاحا كبيرا، وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" الذى حقق به شهرة واسعة، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.



احمد وفاروق الفيشاوي

وعلي جانب آخر تعاقد النجم أحمد الفيشاوى، على فيلم جديد يحمل اسم "رهبة" مع المنتج أيمن يوسف، والفيلم ينتمى لنوعية الأفلام الكوميدية، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

ونشر أحمد الفيشاوى مؤخرًا، عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة من الصور، أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث كان يؤدى بعض التمارينات الخاصة باللياقة البدنية، وأيضًا بعض التدريبات الخاصة برياضة "البوكسينج"، كذلك نشر الفيشاوى، صورا أثناء قراءاته لكتاب عن فنون السحر والألعاب السحرية.

وعاش الفيشاوى فترة صعبة خلال الفترة الماضية سواء بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل، أو مع إجراء والدته عملية جراحية فى الثدى بسبب ورم فيه، قبل أن يعود إلى حياته بصورة طبيعية، مع تركيزه على ممارسة الرياضة.

وتأتى تلك الصور بمثابة استمرار لنية الفيشاوى لممارسة الرياضة بشكل مكثف، حيث سبق ونشر قبل أيام صور من داخل الجيم، كان يتدرب فيها على الملاكمة والبوكسينج.

ويشارك أحمد الفيشاوى في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، والمقرر عرضه في صيف 2022، والذى يشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد.