شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تواجه انتقادات متابعيها بسبب الهوس بمظهر أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن اهتمامات كيم كاردشيان، بمظهرها قد تجاوزت الحد ووصلت لأبنائها الصغار، حيث قارنت ابنتها شيكاغو البالغة من العمر 4 سنوات، بأختها عارضة الأزياء كيندال جينر، 26 عامًا، ومن هنا شارك متابعي "كيم" عدم ارتياحهم لأنهم اتهموها بأنها "مهووسة بمظهر أطفالها" وتلميحها بأن شيكاغو يمكن أن تكون عارضة أزياء مثل كيندال.



كيم وابنائها

كيم كاردشيان تقارن ابنتها بشقيقتها

واتهم آخرون كيم، بمعاملة شيكاغو بشكل مختلف عن ابنتها الأخرى نورث، البالغة من العمر 9 سنوات، من خلال التركيز أكثر على مظهر الفتاة الأصغر سنًا، ولطالما كانت كيم كارداشيان منفتحة بشأن مدى اهتمامها بمظهرها، حتى أنها اعترفت - في وقت سابق من هذا العام - بأنها "ستأكل فضلاتها كل يوم" إذا كان ذلك يساعدها على أن تبدو أصغر سناً.

وأضافت "أنا حقًا أهتم بأن أبدو جيدة ربما أهتم بأكثر من 90% من الناس على هذا الكوكب "، وأثارت الجدل اكثر عندما اشارت بان ما تنجزه في حياتها يستطيع أي أحد ان يفعله، حيث قالت: "إذا كنت أفعل ذلك ، فهذا ممكن"، لكن وقت تلك التصريحات لم يكن احد يعرف ان الامر سيصل لحد أبنائها في هذا السن الصغير .

وكانت قد تصدرت ابنة كيم كاردشيان، البالغة من العمر تسعة أعوام، اهتمام مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعدما انتشرت صورها، وهى تحمل لافتة مكتوب عليها "STOP" أثناء تواجدها فى عرض أزياء جان بول جوتييه الذي اقيم مؤخرا، بينما كانت تجلس فى الصف الأمامى بجوار والدتها، وذلك بعد التقاط صور لها عدة مرات.

ويقول تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الفتاة البالغة من العمر تسع سنوات، طريقة ذكية لإخبار العالم بأنها سئمت من الأشخاص اللذين يلتقطون صورًا لها، بدلاً من التركيز على العرض، وحسب التقرير، اعترفت نجمة الواقع البالغة من العمر 42 عامًا، بأنها لم تدرك ما فعلته ابنتها "نورث"، إلا بعد إثارة الضجة على منصات التواصل الاجتماعى.