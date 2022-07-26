شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة: أتمنى أن تعنون الدورة القادمة لمهرجان المسرح بـ الناقد المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو دوارة خلال مشاركته في ندوة بالمهرجان القومي للمسرح : أتمنى أن يكون عنوان الدورة القادمة الناقد المسرحي ، وأكد علي حزنه علي عدم تعاون الجهات المعنية بإصدارات المهرجان من توثيقها بإصدار " رقم إيداع " فوجوده مهم ويحفظ جهود من يقدمون الكتب .

وقال أيضا: عدم توافر منهج شامل ومدروس للمخرج المسرحي المصري هي حقيقة رغم تمصير بعض المسرحيات ولكن نفتقر لإنتاج مدارس مختلفة تتوارثها الأجيال، وأختتم كلامه عن الظلم الذي يتعرض له المسرح بعدم التوثيق فهناك 90 عاما على الأقل من المسرح الحديث لم توثق، وعبرعن حاجة المسرح للبحث الدؤوب والتعاون التام بين مختلف الإدارات لتسهيل عملية التطوير مع مراعاة تطوير دور النقاد ووصى بإنشاء دورة خاصة بالنقاد، وطالب بتخصيص دورة من المهرجان القومي للمسرح المصري باسم " الناقد المسرحي " مثلما خصصت دورات للكاتب والمخرج والآباء المؤسسين .

كانت قد انطلقت ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل بالمجلس الأعلى للثقافة بعنوان (البدايات وظهور مفهوم المخرج المسرحي)