شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم فى العرض الخاص لفيلمه مع بروس ويليز A Day To Die بلوس أنجلوس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الشركة المنتجة Vertical Entertainment لفيلم A Day To Die عرض خاص للفيلم في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وهو بطولة النجوم محمد كريم بروس ويليز، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفيروقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس انجلوس وبروك باتلر وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجيي هوليوود.

وينتظر النجم محمد كريم عرض الفيلم فى الشرق الأوسط ومصر بداية من غدا الأربعاء ومن المقرر إقامة عرض خاص للفيلم في الرياض يوم 27 يوليو يليه عدد من العروض الخاص في مصر والإمارات والبحرين والكويت.

ويظهر محمد كريم فى دور ظابط زميل لبروس ويليز، حيث يحققان سوياً فى قضية كبيرة تدخلهما فى كثير من المشكلات مع عصابات خطرة تؤدى إلى مطاردات وتبادل إطلاق النار وتفجيرات فى أحداث الفيلم.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

وتعد هذه ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بالأوسكار.

عرض خاص لفيلم بروس ويليز ومحمد كريم A Day To Die في لوس أنجلوس



السفير أحمد شاهين سفير وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس انجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die بطولة بروس ويليز ومحمد كريم



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



محمد كريم فى العرض الخاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



محمد كريم في العرض الخاص لفيلمه A Day To Die في لوس أنجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس



عرض خاص لفيلم A Day To Die في لوس أنجلوس