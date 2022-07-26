شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يرفع لافتة كامل العدد فى أول أيام عروضه المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ15 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، اقبالا جماهيريا كبيرا علي عروضه ليلة أمس في المسارح المختلفة، وشاهدت لجنة التحكيم العروض المقررة لها، حيث تتكون اللجنة من الفنان القدير محمود الحديني رئيسا، وعضوية كلا من: الفنان القدير كمال أبورية والناقد الكبير عبد الرازق حسين والمخرج الكبير حسن الوزير، والدكتور محمد سعد والفنانة رجوي حامد والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد مقررا ومحمد عبد السلام أمين سر اللجنة.

عرض أمس ثلاثة عروض مسرحية هي : "أشباح الاوبرا" الذي عرض في الساعة الثامنة مساء، على مسرح مركز الهناجر للفنون، كتابة وإخراج مروة رضوان، وبطولة محمد عبد الله وشروق عوض وهالة ياسر ومحمد سعيد وعمر صلاح ورودي سماحة وأحمد طلعت ومي حمدي وياسر لطفي ونيرة رشدي، وفي نفس التوقيت عرض على مسرح البالون "السندباد" إخراج شادي الدالي، وكتابة إسلام إمام وبطولة ضياء زكريا وهند الشافعي ومحمد يوسف وطارق مرسي ويسرا كرم وأحمد أوسكار وحمزة خاطر ووفاء سليمان ونور الشرقاوي وعلي إبراهيم وحماده محمود وشريهان قطب وشيماء غالب وسامر طارق وسوريال سعيد وخالد عبد الحافظ وآسيا محمود وعادل الصاوي، كما شهدت قاعة صلاح جاهين بمسرح الغد في الساعة العاشرة مساء عرض مسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" إخراج حسن الشريف، وإعداد عبد المنعم محمد وبطولة عماد عبد العظيم وياسر جمعه ومحمد نوفل وهشام إبراهيم محمد جاد وحمزة خاطر وباسم نور وأحمد صالح ورشا جميل ونور الشرقاوي وأداء صوتي محمد الصاوي.

وانطلقت الجلسة الأولى من الملتقى الفكري للمهرجان بعنوان (البدايات وظهور مفهوم المخرج المسرحي) والتي أدارها الناقد جرجس شكري وتحدث خلالها كل من: د.نجوي عانوس عن "يعقوب صنوع والمسرح الكوميدي مخرجاً"، كما تحدث الناقد عبد الغنى داود عن "زكي طليمات وبداية المفهوم العلمي للإخراج المسرحي"، وتحدث د.عمرو دوارة عن "البدايات المسرحية ومفاهيم الإخراج المسرحي 1870- 1925"، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان (سنوات الإزدهار وتعاظم دور المخرج المسرحي) وتحدث فيها كل من: د.أسامة أبو طالب عن "المخرج المسرحي المصري.. شاهد على سنوات النهضة"، وتحدث د.سيد خاطر عن "أثر ثورة يوليو والتحول الإشتراكي علي المخرج المسرحي"، أما الفنان حسن الجريتلي ناقش "صورة المخرج المسرحي في زماننا" واختتم د. محمود أبو دومة الندوة بالحديث عن "تحولات المخرج المسرحي".

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وانطلقت، 24 يوليو، على المسرح الكبير بدار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، ومن المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه 8 أغسطس المقبل.