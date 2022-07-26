شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تنشر فيديو ترويجى لحفلها المرتقب فى العلمين الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة آمال ماهر برومو حفلتها الجديدة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 29 يوليو ضمن مهرجان العلمين لصيف 2022 فى العلمين أرينا، حيث تعود آمال بهذا الحفل لجمهورها بعد غياب أكثر من عامين عن حفلات اللايف، ويترقب الجمهور ظهورها على خشبة المسرح مجدداً والاستماع إلى أغانيها القديمة وكذلك بعض أغانى ألبومها الجديد.

وكانت آمال ماهر قد روجت للحفل بنشرت بوستر الحفل على حسابها بموقع إنستجرام معلقة: "أنا رجعالكم تاني، وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده.. أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، وده هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض".

وكانت شركة "تذكرتى" قد أعلنت عن حفل جديد وكبير للنجمة آمال ماهر، وذلك من خلال صفحة "تذكرتى"، على فيس بوك، وعلقت الصفحة: "استعدوا لليلة خيالية.. انتظروا عودة ملكة الغناء آمال ماهر فى أقوى حفلة فى صيف 2022 في العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو.. انتظروا تفاصيل الحجز قريبًا".

ونسفت آمال ماهر كل الشائعات التى خرجت مؤخرًا ضدها، حيث ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور، وأكدت أنها ستعود للجمهور، وهو أيضًا ما شددت عليه في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية رامى رضوان، على قناة dmc.

وينتظر عشاق وجمهور آمال ماهر عودة نجمتهم المفضلة للساحة الغنائية، بعد غياب، حيث وعدت آمال ماهر الجمهور بالعودة، ووفت بالوعد، حيث ستكون البداية مع حفل في العلمين أرينا الجمعة المقبل حسبما أعلنت شركة "تذكرتى".