شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة مع بن أفليك فى شهر العسل .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الانتباه أثناء مغادرتها فندق de Crillon مع زوجها النجم بن أفليك، حيث يواصل الثنائى الاستمتاع بشهر العسل الباريسي، وجذبت "جى لو"، صاحبة الـ 53 عاماً، الأنظاربفستان أنيق باللون الأزرق، يتميز بلياقة وأكمام منفوخة، وظهرت النجمة بهذه الإطلالة الرائعة حينما كانت تتجول جنبًا إلى جنب مع زوجها بن أفليك، صاحب الـ 49 عامًا.

واستكملت جينيفر لوبيز، إطلالتها بحقيبة بيج صغيرة منسقة مع أحذية الباليه المسطحة ذات اللون البيج، فيما صففت خصلات شعرها الأسود في كعكة، وفي هذه الأثناء، احتفظ بن أفليك، بملابسه غير الرسمية حيث ارتدى قميص أزرق فاتح فوق تيشرت أبيض، مع بنطلون جينز أزرق داكن وأحذية رياضية سوداء.



بن أفليك وجينيفر لوبيز

وفي وقت سابق ، انضم إليهما أطفالهما، وهم، ابنتا بن أفليك، فيوليت، 16 عامًا، وسيرافينا، 13 عامًا، وتوأم جينيفر، البالغان من العمر 14 عامًا، ماكسيميليان وإيمي، وبدا نجما هوليوود فى حالة معنوية عالية للغاية، بعد يوم من رؤيتهما خلال عشاء أقيم للاحتفال بعيد ميلاد جينيفر لوبيز.

وبينما كانوا يستمتعون بالليل في La Girafe، الذي يقع في Place du Trocadero، أمام برج إيفل، نزلت الدموع من عينى بن أفليك، خلال لحظة عاطفية للغاية، ووفقًا لمصدر، قامت جينيفر، على الفور بتهدئة حبيبها بعناق بعد أن شوهد وهو ينهار أثناء جلوسه على طاولة محاطة بالبالونات تكريماً لعيد ميلادها، وتأتي النزهة بعد أسبوع من الزواج الرسمى الذى جمع نجمة Marry Me بحبيبها بن أفليك، في لاس فيجاس.



جينفر في نزهة مع زوجها في باريس

وفى ليلة الزفاف، انتشرت صور للعروسين جينيفر لوبيز وبن أفليك، حيث التقط العروسان الجديدان صور سيلفى، إضافة إلى مقاطع فيديو لاستعداداتهما لليلة العمر، بالبدلة والفستان الأبيض، حيث انتهت قصة حب الثنائى الشهير بالزواج بعد 20 عامًا من الحب الذى جمعهما.



جينيفر بالازرق