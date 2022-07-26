شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم: "أصبت بالاكتئاب واتعالجت منه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هيدى كرم، تريند جوجل بسبب ردها على الأسئلة التي جاءت لها من متابعيها، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، عن علاجها من الإكتئاب.

وحرصت هيدى ، الرد على كل الأسئلة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام ومن الأسئلة التي جاءت لها "بتاخدى أدوية اكتئاب حاليا"، لترد هيدى قائلة:" مش باخد أدوية اكتئاب حاليا بس كنت باخدها في مراحل من حياتي ومش شايفة أنه عيب إننا ندور على حاجة تساعدنا، أدوية الاكتئاب زيها زي أدوية دور البرد بلاش تقاوحوا ودوروا على حاجة تساعدكم تخرجوا من المرحلة دي عشان صعبة".

ومن الأسئلة:" هل من الممكن الزواج من شخص يصغرها في السن"، لترد هيدى: مش هتجوز واحد أصغر مني بكتير، لأني ديما عندي تخوف من الموضوع ده، بخاف الا شكلي يبقى كبير عنه وشي يكرمش قبله، عينه تزوغ على واحدة تانية، الفكرة دي مرفوضة بالنسبة ليا".



هيدى كرم



هيدى كرم