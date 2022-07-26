شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: عندما أتذكر فاروق الفيشاوى تحضرنى أخلاق النبلاء من الفرسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع النجم محمود حميدة، ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى، ونشر صورة لفاروق الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا:"أيها النبيل كلما ذكرتك أو تذكرتك حضرتنى أخلاق النبلاء من الفرسان".



محمود حميدة

ورحل النجم الكبير فاروق الفيشاوى في 25 يوليو عام 2019 بعد مسيرة فنية حافلة حقق فيها نجومية كبيرة بأدوار حفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام التى لاقت نجاحا كبيرا، وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" الذى حقق به شهرة واسعة، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صديق عمره عادل إمام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.