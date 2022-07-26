كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 03:50 مساءً - تواصلت الفنانة ” هيدي كرم ” مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بالرد على اسئلتهم التي وجهوها لها من خلال خاصية الاستوري .
وتلقت هيدي كرم سؤالا من أحد المتابعين حول موقفها من الزواج من شخص على ديانة غير ديانتها .
لتجيب قائلة : ” أنا بشوف ناس كتير اتجوزوا من ديانات مختلفة وجوازاتهم نجحت وكانت جميلة ومكنش فيها مشاكل .. أما يجي الشخص المناسب والوقت المناسب ممكن أتجوز حتى لو ديانته غير ديانتي ” .
وتابعت : ” أنا بطبعي ست متفتحة ومنفتحة على الآخر ومنفتحة على الثقافات المختلفة والديانات المختلفة، دي طبيعتي وشخصيتي اللي بفخر بيها وسعيدة بيها .. فأعتقد لو لقيت إنسان مناسب بجد إني هوافق ” .
وبسؤال الفنانة هيدي كرم عن إن كانت تقبل بالزواج من رجل أصغر منها في السن أجابت : ” مش هتجوز واحد أصغر مني بكتير .. دايما عندي تخوف من الموضوع ده ” .
وأضافت : ” بخاف إن شكلي يبقى كبير عنه، وشي يكرمش قبله، عينه تزوغ على واحدة تانية، فالفكرة دي مرفوضة بالنسبالي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم : ” ممكن أتجوز شخص ديانته غير ديانتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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