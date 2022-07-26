شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم عربي على رادار ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن الدولي المغربي حكيم زياش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي قد عاد من جديد لصفوف فريق نادي ميلان الإيطالي للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الميلان يسعى من أجل إبرام بعض التعاقدات أبرزها مع لاعب وسط نادي كلوب بروج البلجيكي تشارلز دي كيتليري لكن لم تنجح إدارة الروسونيري في التوصل لأي إتفاقات مع ناديه.

زياش يعود لحسابات ميلان الإيطالي

زياش

وأضافت الصحيفة أنه تم عقد جلسة بين إدارة الناديين في الأسبوع المنصرم وانتهى الأمر بشكل إيجابي لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي إتفاقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميلان مستعد من أجل تحويل كافة الجهود إلى صفقة الدولي المغربي حكيم زياش حال فشلت صفقة دي كيتليري.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من رغبة الميلان في ضم زياش لكن الأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق خاصةً في ظل وجود إهتمامات من جانب فريقي ليدز يونايتد وإيفرتون للحصول على توقيعه.

قبل أن تخرج صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لتؤكد رغبة الميلان في الحصول على الصفقة بأقل من عشرة ملايين يورو وأن نجم أسود الأطلسي مستعد لتخفيض جزء من راتبه وذلك لتسهيل عميلة إنتقاله لصفوف الروسونيري.