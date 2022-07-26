فنان شهير يهاجم أكرم حسني ويطالب بهذا الأمر : ” يتشطب من ال 3 نقابات “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 مساءً - شن الفنان ” عمر خورشيد ” هجوما حادا على الفنان ” أكرم حسني ” على خلفية الاتهامات التي وجهت للأخير في الأيام الماضية بسرقة كلمات ولحن أغنيته الجديدة للفنان ” محمد منير ” والتي تحمل إسم (للي) من شاعر يدعى ” عادل صابر ” وملحن شاب إسمه ” محمود المنسي ” .

وطالب عمر خورشيد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشطب الفنان ” أكرم حسني ” من الثلاث نقابات التابع له فقال .. فقال : ” اللي أكرم حسني عملو مع الكينج محمد منير ده يتشطب بسببه من ال 3 نقابات .. عيب والله ” .

وتفاجأ الجمهور يوم أمس الإثنين بحذف فيديو كليب أغنية (للي) من على موقع يوتيوب وذلك بعدما تعرضت الأغنية للعديد من الاتهامات بشأن سرقة كلماتها وألحانها، كما أن اللحن يعود لفلكلور شعبي .

وعلى الجانب الآخر كان قد خرج أكرم حسني بمنشور له عبر حسابه على فيس بوك نفى من خلاله تلك الاتهامات .. وأكد على أنه طوال مسيرته كان يحافظ على حقوق الملكية الفكرية للآخرين وأنه يعمل بحب ومهنته الأساسية هي التمثيل ولا يؤمن بالسرقة على الإطلاق .