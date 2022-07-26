حسن الرداد يستذكر والدته بكلمات مؤثرة : ” أنا مش مقتنع إنك مش معايا .. مستني ارجع البيت الاقيكي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 مساءً - أعرب الفنان ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن اشتياقه وافتقاده الكبير لوالدته السيدة ” فادية الرداد ” التي رحلت عن عالمنا في العاشر من يناير 2021 .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع حسن الرداد بوالدته الراحلة كتب في تعليقه عليها : ” ماما حبيبتى يا عمري كله، يا ضحكة القلب الصافية، يا أحلي نسمة الهوا فى عز الحر ” .

وتابع : ” أنا فعلا مش مقتنع إنك مش معايا ومقتنع إنك موجودة، ومش مصدق إن حصلك حاجة عشان مستحيل أقدر اقتنع بده .. دى حاجة مستحيل أقدر أتعامل معاها ” .

وأضاف : ” (طبعا أنا مؤمن بربنا وراضي وكلنا هنروح) .. أنا مستني ارجع البيت الاقيكى مستنياني يا ست الكل بس غيابك طول قوى يا حبيبتى .. بحبك يا ماما قوى يا أحن وأطيب إنسانة ربنا خلقها ” .