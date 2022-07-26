نوال الزغبي تحصد المزيد من النجاح في “حفلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 5 أيام على طرحها لأغنية “حفلة” بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي بحصد نجاح كليب الأغنية الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد.

وجاءت فكرة الكليب بسيطة، تناسب موضوع الأغنية التي تحمل رسالة قوّة ودعوة فرح وجهتها نوال الزغبي إلى كل السيدات اللاتي يواجهن مشاكل وأزمات عاطفية.

وحققت الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”، إذ يحافظ كليب الأغنية منذ صدوره على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.

وظهرت الزغبي خلال الكليب بأكثر من إطلالة مميّزة، تقدّم عرضًا استعراضيًا برفقة مجموعة من الراقصات يؤدّون أنواعاً من الرقصات، بين رقص الصالون والرقص الشعبي بوجود ديكورات ملوّنة لعبوا دوراً في تصميم الرقصة.

نفيد بالذكر أن أغنية “حفلة” هي باللهجة المصرية، من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمر الخضري.