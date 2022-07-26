رانيا يوسف بإطلالة جريئة في إسبانيا وتوجه رسالة لمتابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من رحلتها الصيفية الى إسبانيا.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الكشمير، وكوتش أبيض، واعتمرت قبّعة ووضعت نظارة شمسية، ووجهت نصيحة لجمهورها قائلةً: “عش حياتك كما تريد، لا تجعل أحد يحسسك بالذنب لأنك تعيشها وفقاً لإرادتك وطريقتك الخاصة”.

من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم “ملك” إلى جانب الفنان نضال الشافعي، وهو من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

وكشفت رانيا تفاصيل دورها في الفيلم الذي بدأت تصويره، قائلةً: “أقدّم في الفيلم شخصية امرأة تمتلك القدرة على الاستبصار والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها، وذلك من خلال ابنها المصاب بمرض نادر، وهي قدرة لا تتوافر لدى المحيطين بها”.