وفاة نجم “جودفيلاس”.. رحيل بول سورفينو عن 83 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فارق نجم فيلم “Goodfellas ” الممثل الأميركي بول سورفينو الحياة عن 83 عاماً بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسمه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الراحل أنه فارق الحياة نتيجة لأسباب طبيعية في عيادة مايو في مدينة جاكسونفيل في فلوريدا.

وبدورها كتبت دي دي سورفينو، زوجة بول سورفينو على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” أنا محطمة تماماً. ذهب حب حياتي وأروع رجل عاش على الإطلاق. أشعر بالحزن”.

وُلد الممثل بول سورفينو في بروكلين يوم 13 أبريل عام 1939 هو ممثل ومخرج أفلام وقدم مئات الأعمال أشهرها فيلم Goodfellas للمخرج مارتن سكورسيزي. وقد درس الموسيقى حيث كان يريد ان يكون فنان أوبرا، قبل أن يعدل عن ذلك ويتجه إلى مهنة التمثيل.

وكان بول سورفينو والدًا لثلاثة أبناء من بينهم الممثلة ميرا سورفينو ، التي شكرت والدها عندما حصلت على جائزة الأوسكار عن فيلم “مايتي أفروديت” عام 1995.

وقالت حينها، لقد علمني كل شيء يتعلق بالتمثيل، وقالت اليوم بعد وفاته :” قلبي مكسور..كان أروع أب”.