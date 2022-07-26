لطيفة التونسية تحقق رقمًا قياسيًا بألبومها الجديد في 10 أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 10 أيام فقط من صدوره، حقق ألبومه النجمة التونسية لطيفة أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” بموقع “يوتيوب”.

وفي التفاصيل حَقّقت أغنية “هنعيشها مرة واحدة” أكثر من 11 مليون مشاهدة حتى الآن، كما حققت أغنية “طار طار” أكثر من 10 ملايين مشاهدة، بينما اقتربت أغنية “أعطني دم” من تحقيق 11 مليون مشاهدة، فيما تخطت أغنية “أحسن أحسن” حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، أمّا أغنية “حبيبو” فقد تخطت المليوني مشاهدة.

وتحقق أغنيات ألبوم “لطيفة 2020” رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والإمارات وغيرها من البلدان العربية.