ليلة من العمر بانتظار جمهور عاصي الحلاني في جرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل النجم اللبناني عاصي الحلاني في الساعات الماضية إلى الأردن، استعدادًا لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان “جرش” لهذا العام، وذلك يوم الخميس 28 تموز/يوليو الجاري.

ونشر عاصي الحلاني عبر مقطع مصوّر عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، عبّر من خلاله عن سعادته بلقاء محبيه في الأردن، إذ وعدهم بليلة من العمر في مهرجان “جرش” قائلًا: “اللقاء مع الحبايب أهل الأردن الغوالي، وما في احلى من الفرح مع النشامى، انتظرونا الخميس القادم يوم الافتتاح“.

من جهة ثانية، يستعد عاصي الحلاني لتصوير أغنية جديدة بعنوان “اربعين خمسين“، وتحمل كلمات ضياء ميالي والحان عادل العراقي وتوزيع اليان دبس.

وكان عاصي الحلاني قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم وحققت الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.