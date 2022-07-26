دنيا سمير غانم مقيدة بحبال في “تسليم أهالي” وظهور خاص لوالدتها الراحلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر الممثلة المصرية دنيا سمير غام في الترويج لفيلمها السينمائي الجديد “تسليم أهالي”، والذي يجمعها مع الفنان هشام ماجد، حيث نشرت ملصقًا دعائيًا ثانيًا للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستغرام”.

وظهرت دنيا سمير غانم على الملصق الدعائي للفيلم، بفستان فرح وبرفقتها هشام ماجد ببدلة العريس، وهما مقيدان بالحبال، وخلفهما الفنان بيومي فؤاد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وعلقت دنيا على بوستر الفيلم، قائلةً: “فيلم تسليم أهالي ٨/٣ إن شاء الله في جميع دور العرض”.

وكانت دنيا سمير غام قد نشرت منذ أيام البرومو التشويقي للعمل، وتخلله العديد من اللقطات والمشاهد الكوميدية، أمّا المفاجأة فكانت بظهور والدة دنيا، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي تقدم في الفيلم أيضًا دور والدة دنيا سمير غانم.

وظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في البرومو بمشاهد تجمعها مع بيومي فؤاد الذي تقدم للزواج منها وسط العديد من الأحداث الكوميدية.

فيلم “تسليم أهالي” كان من المفترض عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي من هذا العام، ولكن قرر القائمون على العمل عدم عرضه دون توضيح الأسباب.

ويضم الفيلم العديد من النجوم منهم دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي، حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، بسبب حبها الشديد لهشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي.