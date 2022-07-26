قصي خولي يعلق على ردود الفعل حول “من.. إلى”: “جهد جماعي “

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح مسلسل “من.. إلى” بطولة الممثل السوري قصي خولي في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضه على منصة “شاهد” في 17 يوليو.

وعبّر الفنان قصي خولي عن سعادته بردود الفعل الواسعة التي أحدثها المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي، موجهاً رسالة شكر لكل من شارك في العمل من فنانين وفنيين.

ونشر قصي خولي، صورة من مشاهده في المسلسل، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، وعلق قائلاً: “شكراً للمتابعة

وشكراً للكلام الجميل.. وهذا العمل هو جهد جماعي ونتائجه هى تحصيل الأيمان بالشراكة الحقيقية”.

وتابع: “تحية لكل من أشتغل وأضاف في “من.. إلى” فنانين وفنانات”.

وتدور أحداث مسلسل “من..إلى” حول أستاذ رياضيات بسيط يجد نفسه في دوامة مظلمة عندما تقع جريمة قتل مروعة في منزله، وتختفي زوجته الحامل. وما أن يبدأ في البحث عنها، حتى يكتشف أسرارًا لم يكن يتوقعها.

ويضم المسلسل عدداً، من النجوم على رأسهم قصي خولي، فاليري أبوشقرا، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، بياريت قطريب، وسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.