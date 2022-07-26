شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضيرات الفعلية للجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "موضوع عائلى" في التحضيرات الفعلية للجزء الثانى من العمل، والذى تم الإعلان عنه بعد انتهاء عرض الأول نهاية العام الماضى، حيث يعمل مؤلفو المسلسل على كتابة حلقات الجزء الثانى والمقرر إضافة فيه بعض الخطوط العريضة والشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك قبل ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل "موضوع عائلى" فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وبطولة ماجد المصرى، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولى، مريم الجندى وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سلام.

ودارت أحداث الجزء الأول من "موضوع عائلى" حول إبراهيم (ماجد الكدواني) الذى يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاما واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، ويتفاجئ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاما باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددً إلى الجو العائلي والمسئوليات بان له ابنه من زوجته الراحلة ليلى وأنه أخفى عليها هذا الخبر ويوكله بأن يكون الوصى عليها ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف بينه وبين ابنته التي لا تعلم أنه والدها.

يذكر ان بطل المسلسل ماجد الكدوانى انتهى مؤخرًا من تصوير "فضل ونعمة" الذى يتقاسم بطولته مع هند صبرى ويشارك فيه محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.