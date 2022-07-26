شكرا لقرائتكم خبر عن Mack and Rita فى دور العرض 12 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم 12 أغسطس المقبل عرض فيلم Mack and Rita حيث تقوم ببطولته إليزابيث ليل أمام الممثلة ديان كيتون في الفيلم الجديد، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

تدور قصة فيلم Mack وRita حول ماكنزي مارتن - ليل - التي تعبت من القيام بكل الأشياء التي يتعين عليها القيام بها لمواكبة التقدم والمضي قدمًا في الثلاثينيات من عمرها، خاصة أنها كبرت في منزل جرامي مارتن، فـ كانت أمنيتها العميقة هي أن تكون مثل جرامي تمامًا، رائعة في قول "لا"، وخالية من العبء إلى حد كبير بما يعتقده الآخرون عنها، وأثناء تواجدها في حفلة صديقتها المقربة في بالم سبرينجز، تعثرت ماك في حوض للاستحمام لـ تخرج في هيئة امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، التي تدعى الخالة ريتا.

ولكن تحول ماك لا علاقة له بجسدها الخارجي، وتعلم ماك أن حقيقة الشيخوخة ليست تمامًا كما تخيلتها، حيث يتضح لها أن الشعور بالراحة مع بشرتك ليس أمرًا مفروغًا منه في سن السبعين، أو أي عمر، لأن قبول الذات يأتي من الداخل ومن خلال الحياة الفعلية فقط.

كما يشهد أغسطس المقبل عرض Emily the Criminal يوم 12 أغسطس المقبل، ويدور حول شابة تتعرض للعديد من المحن وكثرة الديون، تدعى إميلي وتتورط في عملية احتيال تسحبها نحو عالم الجريمة في لوس أنجلوس، مما يضعها في النهاية أمام عواقب مميتة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جون باتون فورد وﺗﺄﻟﻴﻒ جون باتون فورد وهو من بطولة أوبري بلازا وثيو روسي وجوناثان أفيغدوري وكيم ياربروف وجينا جيرشون وبرناردو باديلو.