شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا بطل Three Thousand Years of LongingوBeast والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم 31 من شهر أغسطس عرض شركة MGM لفيلمها الجديد Three Thousand Years of Longing، وذلك بعد العرض الخاص الذي أقيم للعمل خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الماضي، في دورته الـ 75، ويدور فيلم Three Thousand Years of Longing حول الدكتورة أليثيا بيني (تيلدا سوينتون)، وذك أثناء حضورها مؤتمر في اسطنبول، ولكن يصادف أنها قابلت جنى (إدريس إلبا) الذي قدم لها ثلاث أمنيات مقابل حريته، ولكن هذا الأمر أدى إلى ظهور مشكلتين، وهما أولاً، شكت في أنه حقيقي وثانيًا لأنها عالمة في القصة والأساطير فهي تعرف كل الحكايات التحذيرية عن الرغبات، ولكن يدافع الجن عن قضيته من خلال سرد قصصها الخيالية عن ماضيه، وفي النهاية تتعرض للخداع وتتمنى أمنية تفاجئهما كليهما.

يقوم ببطولة فيلم Three Thousand Years of Longing كل من إدريس البا، تيلدا سوينتون، انجي تريكر، كان جولدر، هايلي جيا هيوز، نقولا معوض، عليلا براون، ميجان جيل، ديفيد كولينز، اسكا كريم، جايسون جاجو، لاتشي هولم، والعمل من إخراج المخرج العالمي جورج ميلر.

19فيما يعرض يوم 19 أغسطس فيلم Beast بطولة النجم العالمي إدريس إلبا أيضا وهو فيلم إثارة، تدور أحداثه حول الصراع على البقاء على قيد الحياة يخرجه بالتاسار كورماكور وكتب السيناريو رايان إنجل ، ومن انتاج شركة Universal Pictures.