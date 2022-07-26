خالد زكي ينفعل على الهواء: بعت عربيتي عشان أصرف على الأكل والحالة صعبة | فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:44 صباحاً - أثار النجم خالد زكي النقاش حول الأحوال المادية لجيله من نجوم الفن، ضـاربا المثل بنفسه، مؤكدا أنه باع سيارته منذ العام 2011 لتدبير نفقات معيشته، على أمل تتحسن الأمور ويستطيع شراء سيارة جديدة

ولكن هذا لم يحدث ومن وقتها يستخدم سيارة زوجته، كما نفى خالد زكي امتلاكه أي رصيد في البنوك، وقال إنه يشعر بالقهر الشديد لأن ما يعانيه، يتكرر مع أكثر من نجم من رفاق جيله.

وقال خالد زكي في أول ظهور له بعد شائعة رحيله، خلال حواره مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج برنامج ليالي TeN: أنا ليس لدي رصيد مادي في البنك

لأني للأسف مشيت بطريقة كان الناس بتختلف معي بها، وهي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب فكنت بحب أعيّش أهلي وأخليهم سعداء وكان بالنسبة لي أنا آخر حاجة أفكر فيها خالص فمعملتش حاجة خالص لي.

وأضاف: “الظروف المادية بتلخـبطني ومينفعش أقول ده .. عشان محدش يقول الفنان الفلاني مايعرفش يجيب كذا.. ومن 2011 بيعت عربيتي على أمل إن الظروف لما تتحسن هجيب عربية”.

والحمد لله الظروف اتحسنت كوضع أمني ولكن أنا لحد دلوقتي بركب عربية مراتي ومش قادر أجيب عربية؛ لأني بفكر إن الفلوس اللي ممكن أجيب بيها عربية أقدر اصرفها في الأكل والالتزامات، وبحس بقهر من جوايا على الأحوال المادية بالنسبة لجيلنا.

إبنة خالد زكي تتحدث عن شائعة وفاة والدها:

وكشفت دينا ابنة خالد زكي، كواليس الفترة الصـعبة التي عاشتها بسبب انتشار شـائعة خبر رحيل والدها، وقالت في مداخلة هاتفية عبر قناة ten.

وقالت إبنة خالد زكي: “لقيت بابا بيقولي متقلقيش لو سمعتي خبر زي ده، لكن قلبي وجـعني جدًا لما فتحت وقريت الأخبار”.

وأضافت: “الموضوع انتشر بسرعة، دخلت لقيت حد بيقول الموضوع أكيد وإحنا اتأكدنا من مصدر رسمي، قولتله حضرتك أنا بنته، فالموضوع سخـيف جدًا”.

وتابعت: “ربنا يخليك لينا يا حبيبي، خالد زكي الأب ده ملوش حل، كلنا عارفين أنه بيخـاف علينا كلنا، وهو أحلى أب في العالم بيعمل حاجات عشان يسعدنا، لما بيشوفنا مبسوطين بيكون مبسوط هو كمان”.

وواصلت: “لكن للأسف الناس مبتحسش بحد ولا مشاعرنا، وده عـيب أوي، لدرجة ولادي كلموه في التليفون، وقالوله أنت تعــ بان يا جدو؟”.

خالد زكي يطمئن جمهوره بعد شائعتي مرضه ووفاته:

وطمأن الفنان خالد زكي جمهوره على حالته الصحية في أول ظهور له بعد شائعات حول مـرضه ورحيله، وذلك في فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وقال خالد زكي خلال ظهوره مع الإعلامية بوسي شلبي والإعلامي نشأت الديهي: أنا كويس وبخير.. لا أمـراض ولا مـوت.

وأضاف: أطالب بتحري الدقة قبل نشر أخبار من خلال اتصال مباشر بي أو من خلال النقابة أو الصحف والمحطات التليفزيونية وهي غير قابلة لأي تشكيك، مضيفًا: أكن لجمهوري ولجميع من تعاملت معهم في الوسط الفني كل الحب والتقدير.

وتابع زكي: أتمنى من كل قلبي أن يبعد عن كل إنسان أي مـرض وأن يحقق الجميع النجاح في كافة المجالات.

وكان خالد زكي تعرض لشائعتين في وقت متقارب، إذ خرجت في البداية شـائعة تزعم إصابته بالسرطان، ثم شـائعة تزعم وفـاته.

وقامت إدارة قناة ten بتكريم درع لخالد زكي والتقط صورة تذكارية بجوار نشأت الديهي وبوسي شلبي والتي قالت إنه صديق عمر بالنسبة لها وتسعى لتكذيب الشائعات التي تلاحقه دائما.

وقال خالد زكي: أتمنى من كل قلبي أن يبعد عن كل إنسان أى مـرض وأن يحقق الجميع النجاح في كافة المجالات.

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