شاهد بالفيديو.. ظهور نادر لوالد محمد رمضان الذي أخفاه عن الجميع.. لن تصدّق ماذا كان يعمل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:44 صباحاً - شارك الفنان المصري، محمد رمضان، الجمهور مقطع فيديو على أنغام أغنيته (مصباح علاء الدين) عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام)، ظهر فيه مع والده ونجله، من داخل منزله، خلال استمتاعهم بأجواء الإجازة الصيفية.

وعلّق النجم محمد رمضان على مقطع الفيديو، قائلًا: “أحلى أوقات الصيف مع أبويا وابني.. ربنا يحفظ أهالينا”.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي محمد رمضان مع الفيديو وتمنوا من الله أن يحفظ له عائلته وأن يكونوا بخير وصحة وسعادة.

مهنة والد محمد رمضان

ودائما ما كان والد محمد رمضـان يعمل خياطًا بعيدًا عن الأضواء – وذلك بحسب ما ذكره موقع (أحداث نت)- فهو نادرًا ما يشارك نجله في المناسبات المختلفة، كما أن رمضان نادرًا ما ينشر صور له مع والده عبر حساباته على السوشيال ميديا. ولكنه كثيرًا ما يتحدث عنه في لقاءاته الإعلامية السابقة ويذكر فضل والده الكبير عليه وعلى أشقائه.

رمضان يحتفل بوصول قناته على «يوتيوب» لقرابة الـ 5 مليار مشاهدة

كان قد نشر محمد رمضان، يوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتفل من خلاله وصول قناته على منصّة (يوتيوب) لأكثر من 4 مليار و800 مليون مشاهدة، ليكون بذلك الفنان العربي الأول، الذي يحقّق هذا الرقم.

وقد أعلن رمضان، قبل أيام، أنه الاسم الفني العربي الأكثر بحثاً على منصة (تيك توك) وعلّق على ذلك قائلاً: “My hashtag name reached 6.4 Billion views on TikTok..الحمد لله هاشتاج محمد رمضان أعلى اسم فنان عربي على منصة تيك توك”.

محمد رمضان يشوق الجمهور لحفله المقبل في اليونان

وعلى الصعيد الفني، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلًا جماهيريًا ضخمًا في اليونان يوم 28 يوليو الجاري.

ونشر «رمضان» عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام فيديو يستعرض خلاله مشاهد له من الطائرة، ووصوله إلى اليونان لإحياء حفله المرتقب، الذي يأتي استكمالا لمجموعة حفلات قدمها مؤخرًا خارج مصر منها حفله في تركيا والأردن.

وكتب «رمضان» عبر حسابه على إنستجرام: «رايح أولع اليونان وراجع على طول، من الساحل الشمالي لأكبر حفلة في مايكونز، 28 يوليو، ثقة في الله نجاح» .

كذلك صرّح رمضان مؤخرًا عن موعد طرح أغنيته الجديدة (دوشة) خلال آب/ أغسطس المقبل، عبر حسابه على (إنستجرام)، وهو على متن طائرة خاصة أثناء عودته من حفله في إسطنبول. كما ويستعد للتحضير لمسلسله الجديد (مسلسل العمدة) خلال الأيام القليلة المقبلة والذي سيشارك به في الموسم المقبل رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي.

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان شارك في بطولة (مسلسل المشوار) في رمضان 2022 مع دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، ندى موسى، وغيرهم، من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

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