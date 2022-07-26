شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من معاينة أماكن تصوير "ديفيليه" لـ وفاء عامر استعدادًا لبدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق عمل مسلسل "ديفيليه" تصوير أولى المشاهد بداية شهر أغسطس المقبل، وهو من بطولة وفاء عامر وإيهاب فهمى وآخرون، ومن إخراج معتز حسام وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا.

وانتهى المخرج معتز حسام من اختيار معاينات أماكن التصوير في عدد من المناطق منها مدينة السادس من أكتوبر وشبرامنت والقاهرة الجديدة، كما يضع اللمسات النهائية على المسلسل من تصميم الملابس والديكورات، بعد تعاقد 90% من الممثلين المشاركين فى العمل بشكل رسمي.

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

مسلسل "ديفيليه" بطولة النجمة وفاء عامر، النجم إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عز الدين، جيهان خليل، أشرف طلبه، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، راندا عبدالسلام، وآخرون، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.