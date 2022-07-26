صدمة بعد قبول استقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين في مصر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 صباحاً - قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصر (التمثيلية – السينمائية – الموسيقية)، مساء الاثنين، قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وفتح باب الترشح لخلافته ما شكل صدمة للكثيرين الذين كانوا يأملون ان يعدل الفنان الكبير عن قراره ويستمر في منصب النقيب.

جاء ذلك خلال جلسة اتحاد النقابات الثلاث برئاسة المخرج المصري عمر عبدالعزيز، التي عقدت مساء يوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، وبحضور أشرف زكي نقيب الفنانين ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وممثلين عن الموسيقيين.

وأكد المجلس في بيان أن قبول استقالة هاني شاكر جاءت بعد فشل محاولات رجوعه عنها، وإصراره وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

كما قرر المجلس ”إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام، طبقًا لمواد القانون المصري 35 لسنة 1978 بتعديلاته“.

ووافق الاتحاد خلال الجلسة على إجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى له مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

وكان الفنان هاني شاكر أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.

وأكد حينها أن القرار نهائي لا رجعة فيه، وذلك بعد خلافات شهدتها النقابة خلال رئاسته لها آخرها أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.