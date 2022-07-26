لأول مرة… عمر كمال ينشر صورته برفقة حبيبته الجديدة على البحر… هل هي طليقة أحمد الفيشاوي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 صباحاً - أثار الفنان المصري عمر كمال الجدل بنشره لأول مرة صورة يبدو أنها صورة لحبيبته بسبب التعليق الذي أرفقه بالصور، من دون أن يظهر وجهها.

كمال ظهر برفقة حبيبته على البحر وعلق على الصورة قائلًا: “أحلى حاجة في حياتي”، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“.

وقد حرص كمال على وضع رمز تعبيري غطّى من خلاله وجه الفتاة، وكان عمر كمال قد أعلن قبل أيام انفصاله عن خطيبته بعد علاقة دامت لستة أشهر، علمًا أنه لم يكشف عن ارتباطه من قبل.

عمر كمال يعلق على أنباء إرتباطه من ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

وعلّق مطرب المهرجانات عمر كمال على الجدل الذي أثير بعد تصريحاته حول مروره بأزمة نفسية بسبب انفصاله عن فتاة كان قد ارتبط بها مؤخرا بعلاقة عاطفية، والتي لم يكشف عن هويتها مما فتح الباب للتكهنات حيث تردد أنها ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، وتردد أيضا اسم المطربة الشعبية شيماء المغربي.

وقال عمر كمال في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك“، تم نشره تحت عنوان فركشة الخطوبة: “حابب أرد على موضوع الخطوبة، كل الحكاية كان عندي حفلة في سوريا، وقبل ما أطلع على الهواء، المذيع سألني برا الهوا، مالك شكلك مضايق، رديت عليه قولتله في دردشة عادية الإنسانة اللي بحبها ومرتبط بها حصل بينا خلاف، ولما خدت بالي أنه بيسجل طلبت منه أنه ما ذكرته لا يذاع لأنه كان دردشة قبل التسجيل”.

وأضاف: “اتحط صورة شيماء المغربي في موضوع ارتباطتي، وهي إنسانة محترمة ومخطوبة، وكل اللي بيني وبينها إن عملنا كليب وأغنية رومانسية عادي، طب ليه يتحط صورتها وخطيبها إيه موقفه ما فكرتوش فيه”.

وتابع: “بعد كده اتقال اسم ندى الكامل، أنا لما أعوز أصرح بحاجة هقول، و عمري ما أحب أطلع تريند ببنات، دي سمعة ناس وهتتسألوا عليها، أنا بطلع تريند بشغلي فقط، وأنا لا قلت خاطب ولا زعلان على خطيبتي والكلام كله كان برا الهوا وهما اللي ذاعوه، أنا شخص ماشي كويس وفي حالي”.

بسبب أم كلثوم.. عمر كمال يواجه اتهاما بالاعتداء على مصنف فني

وعلى الصعيد الفني، قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان عمر كمال لقيامه باستغلال أغنية “الف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي بدون أذن.

أوضح فوزي إبراهيم أمين عام جميعة المؤلفين والملحنين ان ما فعله عمر كمال يعد جريمة اعتداء على مصنف فني، وأن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله نظرا لعدم قيامه بأخذ أذن استغلال من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن أو الجمعية”.

وقال الفنان عمر كمال، إنه قرر أن يغنى أغنية بمفرده اسمها “خلينا سهرانين”، واستعان بجملة من أغنية أم كلثوم، موضحا أنه تواصل مع مسئول شركة “مزيكا” محسن جابر والشركة المسئولة عن حقوق النسخ على يوتيوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، مع الإعلامى عمرو أديب: “كنت هشوف الجمعية لها حقوق ولا لأ؟ لأن الموضع متشعب مش عارف أدفع لمين ولا لمين”، أنا قاصد أحط حاجة لأم كلثوم فى الأغنية”.

وتابع مطرب المهرجانات عمر كمال حديثه: “بنت الجيران رجعت تاني، وبكل النسخ بتاعتها، وكله بقى تمام”.

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