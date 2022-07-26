“ضربك اضربيه”.. روان بن حسين تصدم رضوى الشربيني بنصيحتها للنساء!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، يوم الإثنين،الاعلامية المصرية رضوى الشربيني بردها على سؤال حول كيفية تعامل المرأة المعنفة من زوحها.

وقالت بن حسين ردا على سؤال ”ضربك اضربيه “ ما شكل صدمة لرضوى الشربيني التي ردت بالقول “انا مختلفة معاك ضربك امشي”.

وتابعت روان بن حسين “امشي بس لو انا حد مد يده علي ما رح اسكتله سأضربه انا كـ روان بن حسين اذا حصل”.

وعن أزمتها مع زوجها السابق، أوضحت: ”كنت أتمنى لو أنني لم أشارك الجمهور بتفاصيل أزمتي مع زوجي السابق، لكن هذا ما حدث، وتلقيت مساندة كبيرة من الجمهور“.