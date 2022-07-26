كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، يوم الإثنين،الاعلامية المصرية رضوى الشربيني بردها على سؤال حول كيفية تعامل المرأة المعنفة من زوحها.
وقالت بن حسين ردا على سؤال ”ضربك اضربيه “ ما شكل صدمة لرضوى الشربيني التي ردت بالقول “انا مختلفة معاك ضربك امشي”.
وتابعت روان بن حسين “امشي بس لو انا حد مد يده علي ما رح اسكتله سأضربه انا كـ روان بن حسين اذا حصل”.
وعن أزمتها مع زوجها السابق، أوضحت: ”كنت أتمنى لو أنني لم أشارك الجمهور بتفاصيل أزمتي مع زوجي السابق، لكن هذا ما حدث، وتلقيت مساندة كبيرة من الجمهور“.
كانت هذه تفاصيل خبر “ضربك اضربيه”.. روان بن حسين تصدم رضوى الشربيني بنصيحتها للنساء!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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