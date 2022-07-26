مي العيدان تحذر الكويتيين من شيرين: “ما لناش في وجع الدماغ”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:47 صباحاً - وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان تحذيرا الى مواطنيها من خلال التعليق على مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء لقاء سجل معها بعد حفل أقامته في الكويت تحدثت خلاله أن العديد من الكويتيين يتقدمون للزواج منها.

وقالت شيرين في الفيديو، الذي أعادت نشره مي العيدان عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“: ”كالعادة، كل مرة أغني في الكويت بيعرضوا عليا الزواج ولا حد بيتجوزني“.

وعلّقت مي العيدان على الفيديو قائلة: ”نداء للكويتيين لا تعرضوا الزواج على شيرين باجر تقول عنكم ضربني وىسحلني وصرفت عليه وحبته عقربة مش لاقية مكان تنام فيه وخلاني شبه حسن أبو السعود مالناش بوجع الدماغ“.

وقد دافع بعض متابعي العيدان عن شيرين حيث جاء في التعليقات: “كانت متزوجه قبل حسام ماكالت عنهم ۿيَـجِ لو مو فعلا كان ماذيها” و “شيرين عفويه وإحساس رائع وصوت رائع ومحترمه” و “شيرين حبابة بس حسام مادي حقها من تتكلم عليه يستاهل”.