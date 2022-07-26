شكرا لقرائتكم خبر عن السفاح يرفض عرض إنتر ميلان ويصعب موقف الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية عن تعقد موقف رحيل المهاجم التشيلي أليكس سانشيز عن صفوف إنتر ميلان الإيطالي فى الصيف الحالي، وتحاول إدارة الفريق الوصول لصيغة إتفاق مع اللاعب لفسخ تعاقده مثلما فعل الفريق الإيطالي ذلك الأمر مع أرتورو فيدال نجم وسط ميدان الفريق.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن رحيل سانشيز عن صفوف إنتر لن يكون سهلا، لا سيما أن عقد اللاعب ساريا حتي صيف 2023، مما يقف عائقا أمام رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

أسباب تعقد المفاوضات حول فسخ التعاقد

وتواصلت إدارة الفريق مع اللاعب خلال الأيام القليلة السابقة من أجل الرحيل، نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فى هذا الصيف، وعرضت إدارة الإنتر مبلغ مقدر بنحو 4.5 مليون يورو من أجل فسخ التعاقد.

وفى إطار متصل فاجئ اللاعب فريقه الإيطالي برفض العرض المقدم له من قبل الإدارة، مطالبا الحصول على ما يقل من 8 مليون يورو من أجل فسخ تعاقده مع الفريق.

كيف يفكر النادي الإيطالي مع رفض اللاعب

وعلمت مصادر مسئولة داخل إنتر ميلان، أن إدارة الفريق تسعي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل يرضي الطرفين حتى تنتهي الأزمة برحيل اللاعب فى هدوء تام، فى الوقت التي تنوي فيه إدارة النادي الإيطالي من عرض مبلغ وقدره 6 مليون يورو على اللاعب مقابل رحيله.

وفى حالة رفض اللاعب هذا العرض، سيصبح الفريق مجبرا على إدراج أسم اللاعب فى قائمة الفريق بالموسم الجديد، ومن ثم عدم الإعتماد عليه وإستبعاده التام من المباريات أو الجلوس على دكة البدلاء، على أمل رحيل اللاعب فى الإنتقالات الشتوية الحالية