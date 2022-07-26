شكرا لقرائتكم خبر عن نواه باومباخ مخرج Wedding Story يعود لمهرجان فينسيا بفيلم White Noise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ 79 فيلم White Noise ليكون فيلم افتتاح المهرجان وهو من تأليف وإخراج نواه باومباخ، وبطولة آدم درايفر، وجريتا جيرويج، ودون تشيدل، ورافي كاسيدي، وسام نيفولا، وماي نيفولا، وجودي تورنر سميث، وأندريه إل.بنجامين، ولارس إدينجر .

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا أن الفيلم يمثل عودة للمخرج باومباخ بعد عرض فيلمه Wedding Story لأول مرة في المهرجان في عام 2019.

قال ألبرتو باربيرا: "إنه لشرف عظيم أن يفتتح مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 79 بفيلم White Noise ، مؤكدا أن الفيلم مقتبسًا من رواية دون ديليلو‎ والتي تحمل نفس الاسم، وأن باومباخ صنع منها قطعة فنية أصلية، مشيرا إلى أن الفيلم يدرس هواجسنا وشكوكنا ومخاوفنا كما تم التقاطها في الثمانينيات.

فيما قال نوح باومباخ: "إنه لأمر رائع حقًا أن أعود إلى مهرجان البندقية السينمائي ، وشرف لا يصدق أن يعرض White Noise في ليلة الافتتاح.

ويُعرض فيلم White Noise يوم الأربعاء 31 أغسطس في سالا جراندي في قصر بالازو ديل سينما "ليدو دي فينيسيا".

وفي سياق متصل اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.