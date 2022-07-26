شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: ابنى رفض مشاركتى فى فيلم قصير أخرجه واستعان بوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور للمرة الأولى، أثناء استضافتها من جانب عمرو أديب على قناة إم بى سى مصر، عن ابنها ودراسته للتصوير في كندا قائلة: "حينما قرر السفر للخارج، طلبوا منه تصوير فيلم قصير قبل قبوله في الدراسة هناك بالفعل، وهو ما حصل بالفعل، وحينما عرضت عليه مساعدتي رفض أن أشترك في الفيلم واختار زوجي، للمشاركة رغم عدم خبرته بالتمثيل".

بعدها عرضت الفيلم على مخرجين مثل: تامر محسن، وكاملة أبو زكري، وبمجرد ما شافوا الفيلم قالوا لازم تخليه يسافر ويدرس".

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسل "الغرفة 207"، المقرر عرضه مطلع الشهر المقبل، حسبما أكد مصدر من داخل العمل لـ"الخليج 365"، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للعمل، وروجت له بكلمة "قريبا".

ومسلسل "الغرفة 207" من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.