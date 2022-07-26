شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد بدلاً من رنا رئيس فى فيلم "إصابة عمل" مع أمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة مايان السيد على تقديم دور البطولة النسائية في فيلم "إصابة عمل"، بعد اعتذار الفنانة رنا رئيس عن الدور، حيث انطلق تصوير أول مشاهد الفيلم مطلع هذا الأسبوع، وهو بطولة أمير المصرى وصابرين وبيومى فؤاد، وتأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار.

وفى سياق متصل تنتظر مايان عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

وكان آخر أعمال مايان السيد بطولتها لحكاية بعنوان "حلم حياتى" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه أواخر العام الماضى على قناة dmc، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وناقشت خلال الحكاية مرض التوحد

وظهرت مايان السيد كضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.