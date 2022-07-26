شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور لـ عمرو أديب: ابني الأكبر عمره 21 عاما ويدرس فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة ريهام عبد الغفور أثناء استضافتها من جانب عمرو أديب على قناة ام بى سى مصر إلى أبنائها وحياتها الخاصة، قائلة انها ام لولدين الأكبر عنده 21 عام ويدرس في كندا حالياً، واسمه يوسف في حين الأصغر عمره 10 سنين واسمه فاروق، وأضافت : "ابني حب يدرس تصوير وسافر كندا بيدرس هناك دلوقتى، وعنده طموحات كبيرة، واتمني طبعاً ليه كل توفيق وما وقفناش قدام رغبته".

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسل "الغرفة 207، المقرر عرضه مطلع الشهر المقبل، حسبما اكد مصدر من داخل العمل لـ ”الخليج 365”، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للعمل، وروجت له بكلمة "قريبا".

ومسلسل "الغرفة 207" من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.