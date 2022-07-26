شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لـ ”الخليج 365” بعد قبول استقالته: أتمنى كل النجاح للنقيب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أمير الغناء العربي هاني شاكر من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الشكر لاتحاد النقابات الفنية على قبول استقالته من منصب نقيب الموسيقيين وفتح باب الترشح على مقعد النقيب.

وقال هاني شاكر لـ"الخليج 365": "كل الشكر لاتحاد النقابات الفنية ورئيس الاتحاد صديقي العزيز المخرج الكبير عمر عبد العزيز وأعضاء مجلس النقابة المحترمين علي قبول الاستقالة نزولا لرغبتي والموافقة علي فتح باب الترشح لمقعد النقيب وكل التمنيات بالتوفيق والنجاح للنقيب الجديد".

وكان وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد إصراره على هذا القرار.

وقررت مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية – الموسيقية" بحضور كل من: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فوده، نقيب المهن السينمائية، وأيمن عزب، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعبد الحكيم التونسي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، وأحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وعلاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وعاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

أولاً: قبول استقالة الفنان هانى شاكر – نقيب المهن الموسيقية من منصبه، وذلك بعد إصرار وتأكيدا منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

ثانيًا: إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام – بنقابة المهن الموسيقية – طبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 بتعديلاته.

ثالثًا: موافقة الاتحاد العام لنقابة المهن الفنية "التمثيلية – السينمائية – الموسيقية، بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.