شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "تحت تهديد السلاح" لـ حسن الرداد 25 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المنتج أحمد السبكى طرح فيلم "تحت تهديد السلاح"، من بطولة الفنان حسن الرداد، وإخراج محمد حماقى، وتأليف أيمن بهجت قمر، نهاية شهر أغسطس المقبل وبالتحديد يوم 25 بشكل مبدئى.



صناع الفليم

فيلم "تحت تهديد السلاح"، يشارك فى بطولتة بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

كان الفنان حسن الرداد، قد هنأ الفنانة دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 3 أغسطس المقبل، وكتب الرداد، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:"إخواتى حبايبى ألف مبروك، وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا" ثم ردت دنيا على تهنئته قائلة:"الله يبارك فيك يا سنسنتى حبيبى".