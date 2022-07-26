شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات يقبل استقالة هانى شاكر من منصب نقيب الموسيقيين رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد إصراره على هذا القرار.

وقررت مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية – الموسيقية" بحضور كل من: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فوده، نقيب المهن السينمائية، وأيمن عزب، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعبد الحكيم التونسي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، وأحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وعلاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وعاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

أولاً: قبول استقالة الفنان هانى شاكر – نقيب المهن الموسيقية من منصبه، وذلك بعد إصرار وتأكيدا منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

ثانيًا: إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام – بنقابة المهن الموسيقية – طبقاً لمواد القانون 35 لسنة 1978 بتعديلاته.

ثالثًا: موافقة الاتحاد العام لنقابة المهن الفنية "التمثيلية – السينمائية – الموسيقية، بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.