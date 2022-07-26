شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف يكشف تعرضه لحادث مع زوجته وأبنائه: العربية ولعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نادر أبو الليف تعرضه لحادث خطير من خلال حسابه على موقع فيس بوك، وكتب: "ألف حمد وشكر ليك يا رب والله ربنا نجاني أنا ومراتي وولادي الثلاثة لأن عربيتي ولعت وربنا نجانا، وده بسبب العين والحسد والقر.. يا ناس يا شر كفاية قر والعين صابتني ورب العرش نجاني والحمد لله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحى "عزيز وغالى" ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف احمد عبد الله واخراج محمد السباعى .



ابو الليف

أحداث المسرحية تدور حول رصد سلوك وحياة شاب عاش حياة مرفهة جدًا، إلا أن الظروف المحيطة أجبرته على أن يعيش حياة أخرى مختلفة تمامًا، وعلى النقيض من الحياة التي كان يعيشها في السابق، ما ساهم في تغيير سلوكياته اليومية بشكل مغاير تماما بما يتنافى مع شخصيته، وذلك في إطار عمل كوميدى.

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.