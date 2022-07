شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من المسلسل الأسطورى House of the Dragon قبل عرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشبكة الأمريكية HBO، تريلر جديد للمسلسل الأسطوري المنتظر House of the Dragon المقرر طرحه في 21 أغسطس المقبل عبر المنصة والمستوحي من رواية الجليد والنار الشهير للمؤلف جورج مارتن، والذى سيسرد قصة حياة آل تايجريان في الرواية الشهيرة.

المعروف أن مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

وحصلت دار harper voyager على حقوق نشر رواية The Rise of the Dragon "صعود التنانين" للكاتب العالمى جورج مارتن، التى تعد واحدة من سلسلة روايات أغنية الجليد والنار، والتى تم تحويل رواياتها إلى المسلسل العالمى game of thrones.

وبعد مزاد أقيم للفوز بحقوق ملكية نشر الرواية وترجمتها فازت الدار بحقوق النشر فى المملكة المتحدة والكومنولث، باستثناء كندا، ومن المقرر أن يتم نشر الروايو في 25 أكتوبر 2022.

وفقا للناشر تحتوي الرواية على أكثر من 180 رسمًا إيضاحيًا جديدًا وتغطي النصف الأول من سلالة Targaryen ، بداية من آجون الفاتح، وحتى إيغون الثالث دراجونسبان، وهى الرواية التى يستند عليها أحداث المسلسل المنتظر House of the Dragon.

وتدور أحداث مسلسل House of the Dragon قبل مائتى عام من أحداث المسلسل الشهير صراع العروش الذى عرضت حلقاته ومواسمه خلال الفترة من 2011 وحتى 2019، ويؤرخ المسلسل إلى بداية نهاية آل تارجارين والأحداث التي أدت إلى حرب آل تارجاريَن الأهلية، والمعروفة باسم "رقصة التنانين".