شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تتخذ إجراءات قانونية ضد عمر كمال بسبب "ألف ليلة وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنان عمر كمال لقيامه باستغلال أغنية "الف ليلة وليلة" للفنانة الراحلة أم كلثوم وكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي بدون إذن.

وأوضح فوزي إبراهيم أمين عام جميعة المؤلفين والملحنين أن ما فعله عمر كمال يعد جريمة اعتداء على مصنف فني، وأن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله نظرًا لعدم قيامه بأخذ أذن استغلال من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن أو الجمعية.