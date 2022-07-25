” شبل صغير ” .. هدية كارول سماحة في عيد ميلادها من هذا الفنان

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 06:50 مساءً - أهدى الفنان والملحن المصري ” محمد رحيم ” شبل صغير بعمر الشهر إلى الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 25 يوليو .

ونشرت كارول سماحة عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو ظهرت به وهي تحمل الشبل على قدمها وبين يديها معربة عن سعادتها بهذه الهدية .

وقالت : ” جاني هدية كتير غريبة، ما بحياتي كنت اتخيل حدا يهديني أسد حقيقي عمره شهر .. فيه أهضم من هيك .. ما بيأذي ابدا بعده صغير لإنه ما عنده أنياب، مش معقول شو مهضوم ” .

ثم ظهر بعد ذلك الفنان محمد رحيم مهنئا كارول سماحة بعيد ميلادها مشيرا إلى أنه هديته لها هي الأنسب كونها من مواليد برج الأسد وهو أيضا كذلك وساعدته في ذلك زوجته ” أنوسة كوتة ” مدربة الأسود .