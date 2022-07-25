هازال كايا حامل بطفلها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنتظر الممثلة التركية هازال كايا طفلها الثاني من زوجها الممثل علي أتاي، حيث أكدت المواقع التركية خبر حملها بشهرها الثالث. وكانت انتشرت منذ أشهر أخبار عن حمل هازال كايا الأمر الذي نفته حينها عبر حسابها في “تويتر”.

وكانت هازال قد تزوجت منذ أربع سنوات من الممثل علي أتاي، وأنجبت طفلها الأول فكرت الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

واختيرت هازال كايا أخيراً الوجه الإعلاني لعلامة “لانكوم”، وهي أول ممثلة تركية يتم اختيارها لهذا المنصب.

وآخر أعمال هازال مسلسل “منتصف الليل في قصر بيرا”، وبسبب المسلسل حصل إقبال على فندق “بيرا بالاس” في اسطنبول، ولم يتبقّ أية غرف فارغة فيه.