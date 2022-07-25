شكرا لقرائتكم خبر عن ناريمان تهنئ زوجها رامى جمال بعيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ناريمان زوجة المطرب والملحن رامى جمال على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك عبر نشر صورتين لهما معًا وعلقت عليها بـ"كل سنة أنت طيب ومنور حياتي ويارب سعيدة كلها نجاحات وتشوف اجتهادك وتعبك نجاح وسعادة ورضا يارب وعقبال مليون سنة وأنت جمبي".



زوجة رامي صبري عبر انستجرام



رامي جمال و زوجته

يتعاون النجم رامي جمال في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يستاهل بوستين" مع كل من الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتحمل عددًا من المفاجآت.

ويحيى النجم رامى جمال حفلاً غنائيًا، يوم 5 شهر أغسطس المقبل، في الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لجمهوره.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية، وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الأخرى بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.ش